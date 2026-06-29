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Trump: İran Doha'da görüşme talep etti

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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