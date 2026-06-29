Trump: İran Doha'da görüşme talep etti
ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" dedi. - WASHINGTON
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