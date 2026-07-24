ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim. İran’ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim. İran’ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim. İran'ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı