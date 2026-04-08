ABD Başkanı Donald Trump, "Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkan tanıyacaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı