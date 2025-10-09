Trump, Gazze'de savaşı sona erdirdi

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika