Trump, Gazze'de savaşı sona erdirdi
ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika