Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı