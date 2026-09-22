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ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu'nun zorbası değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı