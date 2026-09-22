Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu’nun zorbası değil" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu’nun zorbası değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu'nun zorbası değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Bursa'da 9 saattir aranan 10 yaşındaki Kerim D. bulundu! Evinin yakınında oyun oynuyordu

Ailesi ve polis 9 saat aradı! Kerim D. meğer evinin yakınındaymış
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor
Mevlide gitmek için çıkmıştı, 15 aydır aranıyordu! Çobanın köpeği ormanda kafatası buldu, 50 metre ötede kimliği çıktı

15 ay önce mevlide gidiyordu! Ormanda çobanın köpeği buldu