ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a karşı askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir" dedi.

Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
