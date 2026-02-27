ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a karşı askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a karşı askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a karşı askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı