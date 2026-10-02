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ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti. Süreç derhal başlayacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti. Süreç derhal başlayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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