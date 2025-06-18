Trump: İran'ın Nükleer Silahı Olmamalı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da yaptığı açıklamada, İran'la ilgili bu süreçte ateşkes aramadıklarını, tam bir zafer peşinde olduklarını ifade etti. Trump, bu zaferin İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi olduğunu vurguladı ve uluslararası güvenliğe olan bağlılıklarını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz bu da İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika