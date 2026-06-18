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Vance: "(ABD-İran mutabakat zaptı) İsrail'deki panik halini tuhaf buluyorum"

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran-ABD mutabakatına İsrail'in tepkisini 'panik hali' olarak nitelendirip, İsrail'in aşırı askeri güç kullandığını ve ABD'ye daha fazla güvenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına yönelik İsrail tepkilerine ilişkin, "İsrail'deki bu panik halini biraz tuhaf buluyorum. Çünkü bunun güvensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, İsrail'in sorunlarını çözmek için askeri güce gereğinden fazla şekilde başvurduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD- İran arasında imzalanan mutabakat zaptına yönelik İsrail tepkilerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Vance ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in söz konusu mutabakat zaptına yönelik tepkisini "panik hali" olarak değerlendirdi.

"Anlaşmanın İran'ı güçlendireceği yönündeki endişe yersiz"

Vance, İsrail'in sorunlarını çözmek için askeri güce gereğinden fazla şekilde başvurduğunu söylerken, müttefik olarak ABD'ye daha fazla güvenmesi ve takdir göstermesi gerektiğini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı aynı zamanda, söz konusu anlaşmanın İran'ı veya Hizbullah'ı güçlendireceği yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu söyledi. Vance, "İsrail'deki bu panik halini biraz tuhaf buluyorum. Çünkü bunun güvensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum ve ABD'nin dünyanın bu bölgesinin güvenini fazlasıyla kazandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, "Bu ülkeye ve bu hükümete karşı fazlasıyla iyi bir iş yaptık yaptık. Kötü bir anlaşmaya imza attığımız yönündeki iddianın gerçeklerle desteklenmediğini düşünüyorum. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkinin uzun geçmişi göz önüne alındığında bu iddia mantıklı da değil" dedi.

"İran'ın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar"

Vance, "İsrail sistemi içerisinde fark ettiğim tuhaf bir panik hali var. Sanki İran'ın lehine olabilecek her şey gerçekleşecek ve bunlar yaşanırken de İran'ın tutumunda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar. Açıkçası herhangi bir kişinin neden bunun doğru olduğuna inandığını anlamıyorum" açıklamasını yaptı.

Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı doğrudan eleştirmekten kaçındığını işaret ederken, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bundan çekinmediğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmaya ilişkin yanlış bilgilerin dolaşıma girdiğini söylerken, İsrailli siyasetçiler ve halkın bu konuda dezenformasyona maruz kaldığını savundu. Vance, "İsrail siyasi sisteminin ve toplumunun önemli bir kesiminin bu anlaşma konusunda son derece hassas olduğu açık. Ancak, bence bu anlaşma hakkında bazı yanlış bilgiler ediniyor, bunları gerçekmiş gibi kabul ediyorlar ve bu nedenle bir tür panik havasına kapılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Vance röportajda ayrıca, ABD'nin İran'ın nükleer programını ortadan kaldırdığını öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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