ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, temaslarda bulunmak üzere dün geldiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'deki temaslarını sürdürüyor. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından birlikte yemek yiyen ikili ardından görüşmeye geçti. İsrail Başbakanı Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in "ABD'nin kölesi" olduğu fikrini reddetti. Netanyahu, "Bunu çok net söylemek istiyorum. Bir hafta İsrail'in ABD'yi kontrol ettiği söyleniyor. Ertesi hafta ise ABD'nin İsrail'i kontrol ettiği. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve ortak hedefleri paylaşan bir ortaklık, bir müttefiklik ilişkimiz var. Tartışmalarımız olabilir, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir ama genel olarak geçen yıl sadece hedefler üzerinde değil, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da anlaşma sağladığımızı söylemeliyim" dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, "İsrail'in amacı Hamas'ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir. Bunu, ABD başkanının ekibiyle birlikte mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Biz köle devlet istemiyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise toplantının ardından "Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz. Başkan, İsrail'in Körfez Arap müttefiklerimizle birlikte bu bölgede çok olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine inanıyor. Böylelikle ABD Orta Doğu ile daha az ilgilenebilir, çünkü bölgedeki müttefiklerimiz devreye giriyor, kontrolü ele alıyor ve kendi bölgelerinin sahipliğini üstleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in güvenliği için kararları biz veriyoruz"

Bölgede olan bitene önem verdiklerini belirten Vance, "Biz bunu, İbrahim Anlaşmaları'nı geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmaları'nın kilidini açmada kritik bir parça. Ama bu, Orta Doğu'da kalıcı, devam eden ve bölgedeki iyi insanların kendi bahçelerinin sahibi olmalarını sağlayan bir ittifak yapısına imkan tanıyabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarınadır. Ben bunun İsrail'in çıkarına da olduğuna inanıyorum. İsrail'in güvenliği için kararları biz veriyoruz. Ama bölgemiz için ortak kararlar alıyoruz ve bunun ikimize de hizmet edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TEL AVİV