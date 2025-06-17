ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın Uranyum Zenginleştirmesi Sona Ermelidir

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, " İran'ın uranyum zenginleştirmesini sona erdirmek için daha fazla önlem alınabilir" ifadelerini kullanarak, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın uranyum zenginleştirmesi faaliyetlerini tamamen durdurması gerektiğini söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda "kararlı, sabırlı ve tutarlı" bir politika yürüttüğünü vurguladı. Vance, "Karar nihayetinde başkana aittir. Ama İran bu çizgiyi aşarsa, Başkan harekete geçecektir" dedi.

Trump'ın son aylarda dış politika ekibini diplomatik çözüm konusunda teşvik ettiğini ama İran'ın buna yanıt vermediğini ifade eden Vance, "İçeriden biri olarak söyleyebilirim ki, Başkan bu konuda uzun süredir aynı şeyi söylüyor. İran nükleer silaha sahip olamaz" şeklinde konuştu.

"Bunun silah dışında bir amacı yok"

Uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile sivil amaçlı nükleer enerji üretimi arasındaki farklara dikkat çeken Vance, "İran, sivil enerjiye zenginleştirme olmadan da sahip olabilir. Ama onlar, UAEA'nın belirlediği seviyenin çok üzerinde zenginleştirme yapıyor. Bunun silah dışında bir amacı yok" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer faaliyetlerinin nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirlediğini hatırlatan Vance, bu konuda tek bir mantıklı karşı argüman bile duymadığını söyledi. Vance, "İran'ın bu kadar ileri seviyede zenginleştirmeye neden ihtiyaç duyduğuna dair tek bir makul açıklama yapılmadı. Hiçbir ülke, nükleer silah istemiyorsa bu düzeyde zenginleştirmeye gitmez" diye konuştu.

Vance, bu durumun uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Vance, "Başkan, ordumuzun sadece ABD halkının çıkarlarını savunması için kullanılmasını istiyor. Askerlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaya odaklandı. Olağanüstü bir itidal gösterdi. İran'ın uranyum zenginleştirmesini sona erdirmek için daha fazla önlem alınabilir. Bu karar başkana aittir" dedi.

"ABD halkının endişesi anlaşılır, ama bu defa güvenebilirler"

Vance, ABD kamuoyunda son 25 yılda dış müdahalelere yönelik gelişen güvensizliğe değinerek, "Halkımız dış politikada yorgun. Bu çok anlaşılır. Ama bu kez Başkanımız, ABD ordusunu sadece halkımızın hedeflerini gerçekleştirmek için kullanacak. Bunu içeriden ve şahsen görüyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON