Haberler

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti