ABD, Arap Ligi ve İİT'den Gazze Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri

ABD ve Arap Ligi ile İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dün gerçekleştirdiği "Gazze" konulu zirveye ilişkin yayınlanan ortak bildiride, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılmasına ve insani krizin çözülmesine ilişkin işbirliği taahhüdü mesajları verildi.

ABD, Arap Ligi ve Türkiye'nin de üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin liderlerinin dün bir araya geldiği Gazze konulu zirveye ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, Gazze Şeridi'ndeki durum, İsrail'in bölgede neden olduğu insani felaket ve giderek artan can kayıplarının bölge üzerindeki ciddi sonuçları ele alındı. Bildirede, söz konusu insani krizin İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanırken, Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesi de kınandı. Katılımcılar ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutumlarını da yineledi.

Rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye yardım malzemesi girişi

Bildiride, savaşı sona erdirmeye ve acilen bir sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Liderler, hem rehinelerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yeterli insani yardım malzemesinin girişinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizerken, bunun adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtti.

"Bölgede istikrar için bir plan oluşturulmalı"

Bildiride, tarafların iş birliği taahhütleri yinelenirken, bölgede istikrarın sağlanması için ayrıntılı bir planın oluşturulması gerektiğinin de altı çizildi. Liderler, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiğinin altını çizdi.

"İvmenin korunması gerekli"

Bildiride, Filistin yönetiminin reform çabalarına verilen destek yinelenirken, Gazze'nin yeniden inşası için Arap Ligi ve İİT planına dayalı kapsamlı bir projenin ve güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğu belirtildi. Liderler, Filistin yönetiminin uluslararası yardımlarla desteklenmesinin öneminin altını çizerken, Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için işbirliği taahhüdünde de bulundu. Katılımcılar, zirvenin barış ve bölgesel iş birliğine giden yoldaki bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının gerektiğini belirtti.

Zirveye katılan isimler

Söz konusu zirve, dün ABD'nin New York kentinde devam eden 80'nci BM Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası marjında gerçekleşmişti. ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin ev sahipliği yaptığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ürdün Kralı II. Abdullah, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud katılmıştı. - NEW YORK