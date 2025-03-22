ABD, 532 Göçmenin Yasal Statüsünü İptal Ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, özel programla Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 532 göçmenin yasal statüsünün iptal edileceğini duyurdu.

ABD resmi gazetesinde yayımlanan metne göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2022'den bu yana Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel programla ülkeye gelen 532 bin göçmenin yasal statüsünü iptal etme kararı aldı. 24 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtilen kararla birlikte eski Başkan Joe Biden döneminde göçmenlere sağlanan özel programın sonlandırılacağı ve söz konusu göçmenlerin 30 gün sonra yasal statülerini kaybedecekleri ifade edildi. Ülkedeki kalmak için yasal bir dayanağı olmayan göçmenlerin statüleri iptal edilmeden önce ABD'den ayrılmaları gerektiği aktarıldı.

Eski Başkan Joe Biden yönetiminde uygulanmaya başlanan özel program kapsamında ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, ülkeye gelerek 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde edebiliyordu. - WASHINGTON