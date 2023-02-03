AB liderleri Kiev'de: 'AB, Ukrayna'yı her şekilde destekleyecektir'

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell zirve için geldikleri Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin henüz net bir tarihin olmadığını ancak ulaşılması gereken hedeflerin olduğunu söyledi. Leyen, askeri teçhizatın, özellikle insansız hava araçlarının onarımını önlemek için Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi sözü verdi. Leyen ayrıca toplantıda, AB'nin bir sonraki yaptırım paketinin Rus füzeleri ve insansız hava araçlarında bulunan teknolojiyi hedef alacağını söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel ise AB'nin Ukrayna'yı elinden gelen her şekilde destekleyeceğini ve AB'ye girmek için "gerekli reformların" Kiev tarafından kabul edileceğine inanarak mali ve askeri yardımı sürdürme sözü verdi. Michel, Ukrayna için 2023 için 18 milyar avroluk (16 milyar sterlin) mali yardımın hazırlandığını söyleyerek, Ukrayna'nın AB'ye katılma hedefine atıfta bulunarak, "Hadi bunu gerçekleştirelim" dedi. - KİEV