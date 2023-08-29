AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin genişlemeye 2030 yılına kadar hazır olması gerektiğini söyledi. Michel, Pazartesi günü Slovenya'nın Bled kentinde düzenlenen Bled Stratejik Forumu'ndaki açılış konuşmasında, 'Genişleme artık bir hayal değil. Artık ilerleme zamanı' ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının Halka Açık Günü'nde Avrupa Komisyonu binasının önünde dinlenen insanlar, 6 Mayıs 2023 (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

AB Konseyi Başkanı, AB'nin "küresel işbirliğine dayalı çok kutuplu bir dünyanın inşasına yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi.

BLED, 29 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nn bir sonraki genişlemeye 2030 yılına kadar hazır olması gerektiğini söyledi.

Michel, Pazartesi günü Slovenya'nın Bled kentinde düzenlenen Bled Stratejik Forumu'ndaki açılış konuşmasında, "Genişleme artık bir hayal değil. Artık ilerleme zamanı" ifadelerini kullandı. İki günlük uluslararası forum, bu yıl dayanışma ve küresel güvenlik konularına odaklanıyor.

Michel, "2030 yılına kadar genişlemeye hazır olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

AB Konseyi Başkanı, AB'nin "küresel işbirliğine dayalı çok kutuplu bir dünyanın inşasına yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Perspektif Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve her yıl yapılan Bled Stratejik Forumu, bölgenin önde gelen uluslararası konferanslarından biri.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Komisyonu binasının önündeki AB bayrakları, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Batı Balkan ülkeleri AB'ye katılmayı hedefliyor. Ukrayna ve Moldova AB üyeliği için aday ülkeler arasında yer alıyor. AB'nin son genişlemesi 2013 yılında Hırvatistan'ın bloka katılmasıyla gerçekleşmişti.