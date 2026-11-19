Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kurumun yapay zeka destekli bir siber saldırıya hedef olduğu doğrulanırken, soruşturma güvenliği nedeniyle açıklanmayan saldırının 22 Ekim'de başladığı belirtildi.

AB Komisyonu, ekim ayı sonunda yapay zeka araçları kullanılarak gerçekleştirilen bir siber saldırının hedefi olduğunu resmen doğruladı. Saldırı nedeniyle kurum içi birçok uygulamanın geçici olarak çevrimdışı bırakıldığı, ancak büyük bir kısmının o zamandan bu yana yeniden hizmete açıldığı bildirildi. Komisyon yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sisteme yönelik yetkisiz erişim ilk olarak 22 Ekim'de tespit edildi. Tespit edilen girişimler hakkında yapılan ön incelemeler sayesinde bir siber saldırı yürütüldüğü 26 Ekim'de kesinlik kazandı. Hızlı müdahale ile etkilenen bilişim hizmetlerinin çoğu kurtarılırken, kurum personelinin kişisel verilerinin sızdırıldığına dair şu aşamada herhangi bir kanıta rastlanmadığı vurgulandı.

Saldırının kaynağı ve failleri hakkındaki sorulara cevap veren yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Elde edilen kanıtlar doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi. Söz konusu siber saldırı faaliyetinin küresel ölçekte yapay zeka kullanılarak yürütülen benzer siber olaylar zincirinin bir parçası olduğu savunuldu.

"Halka açık bir yapay zeka aracı kullanıldı"

AB Komisyonu'nu hedef alan siber saldırıda halka açık bir yapay zeka aracının kullanıldığına dikkat çeken yetkililer, söz konusu yeni teknoloji ürünü yapay zekaların çift taraflı etkisi olduğunu vurguladı. Yapay zekanın güvenlik açıklarını tespit etmek ve saldırıları önlemek için kullanılabileceğini hatırlatan yetkililer, aynı araçların siber operasyonlar yürütmek amacıyla da kötüye kullanılabildiğini belirtti. Nitekim AB Komisyonu'na yapılan saldırıda da bu şekilde kötü niyetli kullanım olduğu bildirildi.

Olay neden geç duyuruldu?

Olayın neden daha önce kamuoyuna açıklanmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren yetkililer, standart güvenlik prosedürlerinin izlendiğini, bu nedenle olayın kamuoyu ile paylaşılmadığını söyledi. Karşı önlemleri erkenden duyurmanın bu tedbirleri etkisiz kılabileceği ve kurumu daha savunmasız hale getirebileceğini savunan yetkililer olayın arkasında bulunduğu düşünüle herhangi bir ülke ya da gruba işaret etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı