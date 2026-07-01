Haberler

AB Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek olan Leyen, yarın Ermenistan'ı da ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a geldi.

Leyen, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Cos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Leyen'in temasları çerçevesinde, Azerbaycan ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel meselelerinde ele alınması öngörülüyor.

Leyen'in yarın ise Ermenistan'ı ziyaret etmesi ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu

Bahçeli'nin çağrısına böyle yanıt verdi: Üsküdar'da sabah oldu
Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Şehirde krallar gibi karşılanıyordu! Diagne Amedspor'u karıştırdı
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var

Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden