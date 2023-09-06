AB, İsviçre, İzlanda ve Norveç ile PNR verileri paylaşımı için müzakerelere başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Şengen bölgesinde güvenliği artırma amacıyla İsviçre, İzlanda ve Norveç ile yolcu isim kaydı (PNR) verilerinin paylaşılması için müzakerelere başlayacak. Anlaşmalar, veri koruma önlemlerine saygı gösterilerek verilerin bu ülkelerin yetkililerine aktarılmasına ilişkin koşulları belirleyecek.

Avrupa Birliği (AB), Şengen bölgesinde güvenliği artırma amacıyla yolcu isim kaydı (PNR) verilerinin paylaşılması için İsviçre, İzlanda ve Norveç ile müzakerelere başlayacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Komisyon, AB üyesi olmayan ancak Şengen bölgesi içindeki İsviçre, İzlanda ve Norveç ile PNR verilerinin paylaşılmasına ilişkin müzakerelere başlanması yönündeki kararları kabul etti.

Anlaşmalar, veri koruma önlemlerine saygı gösterilerek verilerin bu ülkelerin yetkililerine aktarılmasına ilişkin koşulları belirleyecek.

PNR verilerinin aktarımı; terör, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı, çocuk kaçırma ve organize suç gruplarına katılım gibi suçlarla mücadelede kilit önem taşıyor.

AB'de PNR sistemi 2011'de gündeme gelmiş, Avrupa Parlamentosunun (AP) kişisel verilerin gizliliği konusundaki kaygıları nedeniyle üzerinde uzlaşılamamıştı.

2015'te pürüz aşılmış, hava yolu şirketlerinin üye ülkelerde yapılan uçuşlardaki PNR verilerini, bu ülkelerin yetkililerine vermelerini zorunlu kılan uygulama başlatılmıştı.