AB'den İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' listesine alma kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararı aldığını bildirirken, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Avrupalı yetkililer, İran'a yönelik yeni yaptırımlar ve İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanınması konularında anlaşma sağladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyururken, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullandı.

"Çok daha önce yapılması gerekiyordu"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin olarak sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Katil İran rejimine karşı yeni yaptırımlar konusunda ulaşılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanınması da aynı şekilde. Bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Kendi halkının protestolarını kanla bastıran bir rejime 'terörist' denilmesi doğrudur. Avrupa, özgürlük için cesurca mücadele eden İran halkının yanındadır" dedi.

"Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, "İran rejiminin baskıcı Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımak, birkaç hafta önce pek çok kişinin imkansız gördüğü bir adım olmasına rağmen doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararın alınmasındaki rolünden ötürü gurur duyduğunu ifade eden Metsola, "Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak" dedi.

AB'nin terör listesinde yer alan kuruluşlar, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlara tabi tutuluyor. Öte yandan halihazırda Avustralya, Kanada ve ABD de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak nitelendiriyor. On binlerce personeli olan ve İran silahlı kuvvetlerinin başlıca kolu olan Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanınması, Avrupa'da İran'a yönelik tutumda da önemli bir değişikliğe işaret etmiş oldu. Oybirliği gerektiren söz konusu kararın alınması, daha önce bu adıma karşı çıkan Fransa ve İtalya gibi ülkelerin de karara destek verdiklerinin düşünülmesini sağladı. - BRÜKSEL