AB, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), İran'da ciddi insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle 4 kişi ve 6 kurumu yaptırım listesine ekledi. Yaptırımların mal varlıkların dondurulması, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanması gibi önlemleri içerdiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 4 kişi ve 6 kurumu ekleme kararı aldı.

AB Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinin sorumlularına" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.

4 kişi ve 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, listedekiler şöyle sıralandı:

"İmam Ali Merkezi Güvenlik Karargahı'ndaki Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı, Mazenderan ve Fars vilayetlerinin polis komutanları, Kachu Hapishanesi ve Müdürü, Senendec, Zahidan ve İsfahan hapishaneleri, Tasnim Haber Ajansının yanı sıra Siber Uzay Yüksek Konseyi."

Açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 227'ye, kuruluş sayısının 43'e yükseldiği kaydedildi.

Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulmasını, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.

Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılı

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.