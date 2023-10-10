AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Maskat'ta Toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İsrail- Filistin gündemiyle bugün Maskat'ta bir araya geldi.

AB Dışişleri Bakanları bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta İsrail- Filistin gündemiyle bir araya geldi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlar Toplantısı Maskat'ta başladı. Tarihle bir randevumuz var: İsrail/Filistin'deki durumu yatıştırmak için güçlerimizi birleştirmeli ve uzun vadeli çözümler üzerinde çalışmalıyız. Her iki bölgenin refahı ve istikrarı için stratejik ortaklığımızı güçlendirmeliyiz" dedi.