AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Filistin'deki durumla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Borrell, çatışmalara acilen ara verilmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ihtiyacını vurguladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Filistin'deki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Filistin'deki durumla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Borrell, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için çatışmalara acilen ara verilmesi ihtiyacı ile çatışmanın bölgeye yayılması tehlikesini vurguladı.

Uluslararası insancıl hukuk gereğince sivillerin korunması gerektiğinin altını çizen Borrell, Hamas'ın acilen ön şartsız olarak elindeki rehineleri serbest bırakması çağrısı yaptıklarını hatırlattı.

Görüşmelerde Batı Şeria'daki durumun da ele alındığı belirtildi. Borrell, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında AB'nin endişesini ifade etti ve bu saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydetti.

İki devletli çözüm temelinde Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine değinen Borrell, Mısırlı, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı muhataplarıyla bu konuyu da ele aldı.

Borrell, İİT Genel Sekreteri ile görüşmesinde de kutuplaşmanın önlenmesi ve dini hoşgörünün yayılması gerektiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi eylemlerle Yahudi tesislerine saldırıları kınadıklarını bildirdi.