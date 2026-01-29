Haberler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma konusunda önemli bir adım attığını duyurdu ve kötü yönetilen rejimlerin çöküşe doğru ilerlediklerini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" dedi. - BRÜKSEL

