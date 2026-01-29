Haberler

Kallas: "İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum"

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'a yeni yaptırımların uygulanacağını ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun terörist listesine alınmasının beklendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " İran'a yeni yaptırımlar uyguluyoruz ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlar Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı kapı önü açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasına değindi. Kallas, "İran'a yeni yaptırımlar uyguluyoruz ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

