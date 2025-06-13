AB Büyükelçisi Ossowski'den İsrail'e Diplomatik Çözüm Çağrısı

AB Büyükelçisi Ossowski'den İsrail'e Diplomatik Çözüm Çağrısı
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İsrail'i bölgedeki gerilimi artırmamaya ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi Ossowski, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Ossowski, ziyaret sırasında gazetecilerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sorusuna, "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Askeri yollarla gerilimin artırılması, tırmandırılması hiçbir zaman çözüm yolu olamaz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
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Yorumlar (1)

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