7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı "Hizmet" diye makam aracını paylaştı

Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni makam aracının görüntülerini "hizmet aracı" notuyla paylaştı. Büyük tepki çeken görüntünün altına "İlçenin nüfusu 7 bin, yazık bu millete" şeklinde yorumlar yapıldı.

AK Partili Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni makam aracının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşbir, paylaşımında, "Diğer 'hizmet aracımız' ömrünü doldurduğundan dolayı yeni 'hizmet aracımız' ile hizmet vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"YAZIK BU MİLLETE YAZIK"

Ancak paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcısı eleştirilerini dile getirdi. Yorumlarda, "Araba belediye binasından pahalı duruyor", "İlçenin nüfusu 7000. Yazıyla yedi bin", "İnanılmaz", "İlçe mi biniyormuş arabaya?", "Yazık bu millete yazık. Yemin ederim yazık" gibi ifadeler yer aldı.

Yorumlar (39)

Cevap :

Görmemiş ve cahil olunca böyle oluyor. Şaşırmadık.

Alkurt:

Hangi Partiden?? Demeyecegim...Beyinsizlik Parti ayirimi yapmaz.

Kartal Doğan:

Ulan vatandaş olarak ben utandım sen bunu paylaşırken hiç mi utanmadın arlanmaz başkan !

Çerkes Ethem:

Bence makam aracı alınıp, makam eşşeği verilmeli. Bu kadar küçük bir yeri gezmeye eşşek yeter. Lakin kilosu fazla ise oda verimemeli eşeğe yazık.

Halit:

farketmez partisi yanlış yanlıştır chp gibi yanlış sahiplenilmez

sade vatandaş:

AT ARABASI SENİN NEYİNE YETMİYOR ÜLKE KAYNAKLARI NASIL TALAN EDİLİYOR İŞTE ÖRNEĞİ BU ZİHNİYETTEKİ İNSANLAR ÜLKEYİ MAHVEDİYOR

