7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

AK Partili Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni makam aracının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşbir, paylaşımında, "Diğer 'hizmet aracımız' ömrünü doldurduğundan dolayı yeni 'hizmet aracımız' ile hizmet vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"YAZIK BU MİLLETE YAZIK"

Ancak paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcısı eleştirilerini dile getirdi. Yorumlarda, "Araba belediye binasından pahalı duruyor", "İlçenin nüfusu 7000. Yazıyla yedi bin", "İnanılmaz", "İlçe mi biniyormuş arabaya?", "Yazık bu millete yazık. Yemin ederim yazık" gibi ifadeler yer aldı.