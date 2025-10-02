Haberler

7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, bugün yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 belediye başkanını daha bünyesine katacak. Böylece partinin yönettiği belediye sayısı 608'e, seçim sonrası katılan başkan sayısı ise 66'ya çıkacak.

Ak Parti'nin belediye başkanı transferlerine yenilerinin ekleneceği öne sürüldü. İddiaya göre, Genel Merkez'de yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 ilçe ve belde belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

SEÇİM SONRASI GEÇİŞLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde olmak üzere toplamda 542 belediyeyi kazanmıştı. Seçimlerin ardından farklı partilerden istifa eden bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesiyle bu sayı 601'e yükselmiş, geçişler ise siyasette tartışmalara yol açmıştı.

SAYI 608'E ÇIKACAK

Sabah gazetesinin haberine göre, bugün yapılacak toplantıda 7 başkanın daha rozet takmasıyla AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 608'e çıkacak. Bu katılımlar ile AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 66'ya yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti

Türkiye'de 500'den fazla restoranı bulunan dev şirket iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.