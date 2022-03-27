6'lı zirve bu sefer Babacan'ın ev sahipliğinde toplanıyor! Seçim kazanılırsa ne yapacaklarını konuşacaklar

Türkiye'de ekonomik anlamda meydana gelen sorunların ardından muhalefet cephesi erken seçim talebinde bulundu. Hükümetin yeni seçim kanunu getirmesinin ardından ise bu talep, tarihe karıştı. 2023'te yapılacak seçimler öncesi kolları sıvayan muhalefet partileri yol haritasını belirlemek için bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin bir araya geldiği 6'lı zirveye bu sefer Ali Babacan ev sahipliği yapacak. Toplantıda, seçimin kazanılması durumunda nasıl bir yol haritası izleneceği konuşulacak.

SEÇİMLERİ KAZANILIRSA NE YAPILACAĞI KONUŞULACAK

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Ali Babacan toplantı öncesinde, altı siyasi partinin genel başkanını hafta içinde tek tek ziyaret ederek gündem önerisi götürdü.

Edinilen bilgiye göre Babacan seçimin kazanılması halinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliğine geçecek süre olarak ifade edilen geçiş sürecinin ilke ve yol haritası, seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalar ve olası seçim ittifakının ilkelerine ilişkin çalışma yapılması önerilerini götürdü.

YENİ KOMİSYON SEÇENEĞİ MASADA

Kulislerde, görüşmede varılacak uzlaşma doğrultusunda, bu konularda çalışma yapmak için yeni bir ortak komisyonlar kurulabileceği ifade ediliyor.

SEÇİM YASASI DEĞERLENDİRİLMEYECEK

TBMM gündeminde bulunan AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası değişikliğinin ise Meclis'ten nasıl geçeceği netleşmediği için bu toplantının esas gündemi olması beklenmiyor.

Cumhur ittifakı ortaklarının, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında yeni değişiklikler yapabileceğine dikkat çeken muhalefet partili kaynaklar, yasanın son biçimini görmeden harekete geçilmeyeceğini; Seçim Yasası'na göre izlenecek stratejinin bir sonraki toplantıda konuşulabileceğini ifade ediyorlar. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması konusunda büyük ölçüde görüş birliği olmakla birlikte, adayın kim olacağı konusunun da seçime yakın bir süreçte netleştirileceği belirtiliyor.

BİR SONRAKİ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK LİDER BELİRLENECEK

Toplantı sonrasında liderlerin bir önceki toplantıda olduğu gibi ortak yazılı açıklama yapması planlanıyor. Toplantıda, bir sonraki toplantıya hangi liderin ev sahipliği yapacağının da belirlenmesi bekleniyor.

Haberler.com - Politika