6'lı masanın ortağı Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı! İlk madde kriz çıkarır
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Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili suskunluğunu koruyan muhalefetin hangi ismi aday göstereceği merak konusu olurken altılı ittifakın ortağı Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesini şart koştu. Uysal'ın bu sözleri, 6'lı masaya birlikte oturduğu, bir dönem AK Parti'nin kilit isimleri olan Babacan ve Davutoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.
Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.
Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.
Uysal'ın bu paylaşımı, altılı masada birlikte oturduğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de üst düzey görevlerde bulunması dolayısıyla dikkat çekti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022