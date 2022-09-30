6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir parti daha isim telaffuz etti

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in "Cumhurbaşkanı adayımız Ahmet Davutoğlu'dur" açıklamasından sonra 6'lı masadaki bir partiden daha adaylık konusunda öneri geldi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Genel başkanım Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenmişken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde 6'lı masadaki partilerden biri olan Gelecek Partisi'nden "Adayımız Ahmet Davutoğlu'dur" şeklinde bir açıklama yapılmış ve bu çıkış gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in bu sözlerinin yankıları sürerken sürpriz bir değerlendirme de masanın bir diğer ortaklarından olan Saadet Partisi'nden geldi.

"KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAY OLMASI KANAATİNDEYİM"

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği yönünde yöneltilen soruya "Her siyasetçinin gönünde yatan aday kendi partisinin genel başkanıdır. Ben de bir Saadet Partili olarak, gönlümden geçen, hem kendi partim hem de Milli İttifakı adına genel başkanım Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim" cevabını verdi.

OLUMLU YANLARINI SIRALADI

Açıklamasının devamında Karamollaoğlu'nun olumlu yanlarını sıralayan Karaduman, "Hem bilge kişiliğiyle hem siyasi tecrübesiyle, hem Türkiye'deki bürokrasi geleceğine dair yatkınlığıyla, birikimiyle, her toplum kesimiyle çok rahat ilişki kurabilme kabiliyetiyle birlikte, kendisinin aday olması gerektiği kanaatinde olan insanlardan sadece biriyim" şeklinde konuştu.