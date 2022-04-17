6'lı masadaki anlaşmazlığın nedeni kulislere sızdı! Yeni partiler, CHP ve İYİ Parti'nin "ikinci liste" teklifini amblem yüzünden reddetmiş
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masadaki üçüncü ittifak anlaşmazlığının nedeni kulislere sızdı. İddiaya göre "Sağ seçmen CHP'ye oy vermez" algısı nedeniyle Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin başka bir amblemde tek çatı altında seçime girmesinin önerildiği ancak Gelecek ve DEVA'nın henüz yeni olmaları nedeniyle amblemlerinden vazgeçmek istemediği öne sürüldü.
Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada 2023 seçimleri için yeni taktikler geliştirilmeye devam ediyor. Son olarak 2023 seçimlerinde "Sağ seçmen Chp'ye oy vermez" engelini aşmak isteyen 6'lı masanın, içerisinde Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin olduğu ayrı bir liste ile yine Millet İttifakı çatısı altında seçime girmeyi düşündüğü konuşuluyordu.
Fakat, özellikle CHP ve İYİ Parti tarafından desteklenen bu fikre, yeni kurulan partilerin karşı çıktığı öne sürüldü. Yeni kurulan partilerde, "İlk kez tartıya çıkacağız, o nedenle amblemi bırakamayız. Gücümüzü görmek isteriz" görüşünün ağırlık bastığı öğrenildi.
Bu görüşe karşı ise, "Amblemi bırakmazlarsa seçimi bırakırlar. Bu durumda Millet İttifakı çoğunluğu sağlayamayabilir" değerlendirmeleri yapıldı.
İYİ Parti ve CHP'nin ise seçime doğru il bazlı simülasyonlar yapılarak bu öneriyi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirttiği ve, "Tüm seçenekleri konuşuruz, ama kesin olan bir şey var o da ittifak içinde üçüncü bir ittifak olacaksa buna 6'lı masa karar verecektir. Bu ayrışma değil, Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak için en doğru ittifak neyse onu kurmak için yapılacaktır" yorumunu yaptığı aktarıldı.
Kaynak: Duvar