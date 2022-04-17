6'lı masadaki anlaşmazlığın nedeni kulislere sızdı! Yeni partiler, CHP ve İYİ Parti'nin "ikinci liste" teklifini amblem yüzünden reddetmiş

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada 2023 seçimleri için yeni taktikler geliştirilmeye devam ediyor. Son olarak 2023 seçimlerinde "Sağ seçmen Chp'ye oy vermez" engelini aşmak isteyen 6'lı masanın, içerisinde Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin olduğu ayrı bir liste ile yine Millet İttifakı çatısı altında seçime girmeyi düşündüğü konuşuluyordu.

YENİ PARTİLER KARŞI ÇIKTI

Fakat, özellikle CHP ve İYİ Parti tarafından desteklenen bu fikre, yeni kurulan partilerin karşı çıktığı öne sürüldü. Yeni kurulan partilerde, "İlk kez tartıya çıkacağız, o nedenle amblemi bırakamayız. Gücümüzü görmek isteriz" görüşünün ağırlık bastığı öğrenildi.

"MİLLET İTTİFAKI ÇOĞUNLUK SAĞLAMAYABİLİR"

Bu görüşe karşı ise, "Amblemi bırakmazlarsa seçimi bırakırlar. Bu durumda Millet İttifakı çoğunluğu sağlayamayabilir" değerlendirmeleri yapıldı.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAKA 6'LI MASA KARAR VERİR"

İYİ Parti ve CHP'nin ise seçime doğru il bazlı simülasyonlar yapılarak bu öneriyi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirttiği ve, "Tüm seçenekleri konuşuruz, ama kesin olan bir şey var o da ittifak içinde üçüncü bir ittifak olacaksa buna 6'lı masa karar verecektir. Bu ayrışma değil, Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak için en doğru ittifak neyse onu kurmak için yapılacaktır" yorumunu yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Duvar