Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 parti görüşmelere başladı, yeni bir ittifak geliyor! Adı ve sembolü bile belli

Politika Haberleri

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyaset gündemine bomba bir iddia daha düştü. Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük ile Sosyalist Güç Birliği'nin ardından 5. ittifak kuruluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş; Zafer, BTP, Yeniden Refah, DSP ve Memleket Partisi'nin kurulacak oluşum için görüşmelere başladığını belirterek, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını öne sürdü.

Eski CHP milltevekili gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Programda ciddi bir iddia ortaya atan Barış Yarkadaş, yeni bir ittifak kurulacağını söyledi.

İttifakın Ümit Özdağ'ın önderliğinde gerçekleşeceğini belirten Yarkadaş, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını söyledi.

Yarkadaş, konu hakkında "Ümit Özdağ'la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan'la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce'yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı 'Türkiye İttifakı' olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat ise, Yarkadaş'ın iddiaları sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Partimizin tüm siyasi partilerle belli düzeylerde görüşmeleri olmaktadır. Partimiz şu an için bir ittifak oluşumuna ilişkin görüşme yapmamaktadır" ifadesini kullandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Memleket Partisi Millet İttifakı Zafer Partisi Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Metin Yalcin:

Kambersiz düğün olmaz, elma şekeri var buyurun gelin ..))

Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
YUSUF YILDIRIM:

bi cacik olmaz onlardan..Cumhur ittifaki kazanacak

Cevap Yaz 29 22 Yayından Kaldır
Alt Tan:

Kesin %51 i bu ittifak geçer. :))

Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title