5 parti görüşmelere başladı, yeni bir ittifak geliyor! Adı ve sembolü bile belli

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyaset gündemine bomba bir iddia daha düştü. Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük ile Sosyalist Güç Birliği'nin ardından 5. ittifak kuruluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş; Zafer, BTP, Yeniden Refah, DSP ve Memleket Partisi'nin kurulacak oluşum için görüşmelere başladığını belirterek, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını öne sürdü.

Eski CHP milltevekili gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Programda ciddi bir iddia ortaya atan Barış Yarkadaş, yeni bir ittifak kurulacağını söyledi.

İTTİFAKIN ADINI VE SEMBOLÜNÜ VERDİ

İttifakın Ümit Özdağ'ın önderliğinde gerçekleşeceğini belirten Yarkadaş, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını söyledi.

ÖZDAĞ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Yarkadaş, konu hakkında "Ümit Özdağ'la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan'la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce'yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı 'Türkiye İttifakı' olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

BTP'DEN AÇIKLAMA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat ise, Yarkadaş'ın iddiaları sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Partimizin tüm siyasi partilerle belli düzeylerde görüşmeleri olmaktadır. Partimiz şu an için bir ittifak oluşumuna ilişkin görüşme yapmamaktadır" ifadesini kullandı.