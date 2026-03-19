4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. Buna göre Şule Öztunç El Salvador, Ahmet Cemil Miroğlu Letonya, Emir Salim Yüksel Kolombiya ve Mesut Özcan Kamboçya büyükelçisi olarak atandı.
Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç'un yeni görev yeri El Salvador oldu. Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ise Letonya Büyükelçisi olarak atandı.
Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel Kolombiya Büyükelçisi oldu. Mesut Özcan ise Kamboçya Büyükelçisi olarak atandı.