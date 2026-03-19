Haberler

4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. Buna göre Şule Öztunç El Salvador, Ahmet Cemil Miroğlu Letonya, Emir Salim Yüksel Kolombiya ve Mesut Özcan Kamboçya büyükelçisi olarak atandı.

Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre 4 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç'un yeni görev yeri El Salvador oldu. Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ise Letonya Büyükelçisi olarak atandı.

Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel Kolombiya Büyükelçisi oldu. Mesut Özcan ise Kamboçya Büyükelçisi olarak atandı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oulai'den Trabzonspor'a kötü haber! Galatasaray derbisinde olmayacak

Galatasaray maçı öncesi deprem
Küçük çocuk, marketten aldığı koli bandıyla işkence yaptı

"Doğum günü" bahanesiyle marketten koli bandı, sonrası vahşet
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı

Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Oulai'den Trabzonspor'a kötü haber! Galatasaray derbisinde olmayacak

Galatasaray maçı öncesi deprem
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü müthiş maç