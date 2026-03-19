4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre 4 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç'un yeni görev yeri El Salvador oldu. Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ise Letonya Büyükelçisi olarak atandı.

Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel Kolombiya Büyükelçisi oldu. Mesut Özcan ise Kamboçya Büyükelçisi olarak atandı.