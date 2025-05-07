35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yaklaşık 117 gün sonra yüz yüze ilk temas kuruldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ MASAYA YATIRILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, görüşmenin ana gündemi 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan 'süreç' olurken 'yeni süreç' kapsamında atılacak adımların yanı sıra, terör örgütü PKK'nın kendini feshiyle Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları masaya yatırıldığı öne sürüldü.

35 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede; Türkiye'nin dış politikadaki pozisyonu ve yeni ABD yönetimiyle ilişkiler, KKTC'deki güncel meseleler, yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığı kaydedildi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ

Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi', ittifak ortakları arasında sıcak başlıklar arasında yerini aldığı belirtildi. Erdoğan ve Bahçeli'nin İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonları da değerlendirdiği kaydedildi.