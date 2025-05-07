Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan geriliminde bilanço ağırlaşıyor
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı

Asya'yı karıştıran savaş! ABD'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 117 gün sonra yüz yüze görüştü. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede "Terörsüz Türkiye" süreci, anayasa değişikliği ve ittifakın yol haritası gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yaklaşık 117 gün sonra yüz yüze ilk temas kuruldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ MASAYA YATIRILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, görüşmenin ana gündemi 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan 'süreç' olurken 'yeni süreç' kapsamında atılacak adımların yanı sıra, terör örgütü PKK'nın kendini feshiyle Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları masaya yatırıldığı öne sürüldü.

35 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede; Türkiye'nin dış politikadaki pozisyonu ve yeni ABD yönetimiyle ilişkiler, KKTC'deki güncel meseleler, yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığı kaydedildi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ

Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi', ittifak ortakları arasında sıcak başlıklar arasında yerini aldığı belirtildi. Erdoğan ve Bahçeli'nin İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonları da değerlendirdiği kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

Otoyolda ters yönde giden araç katliam yaptı! Görüntüler korkunç
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.