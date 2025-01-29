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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

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31 Mart seçimlerinden bu yana 10 belediyeye kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından bugün kayyum atanan Siirt Belediyesi ile birlikte 31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan belediyelerin sayısı 10'a yükseldi. Hatırlanacağı üzere daha önce Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray ve Akdeniz belediyelerine de bakanlık kararıyla kayyum atanmıştı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş dün çıkarıldığı mahkemede PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken İçişleri Bakanlığı bugün aldığı kararla Alağaş'ın yerine Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYE SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Siirt Belediyesi ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana kayyum atanan belediyelerin sayısı 10'a yükselmiş oldu. Hatırlanacağı üzere daha önce Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, ve Akdeniz belediyelerine de kayyum atanmıştı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

ESENYURT'TA AHMET ÖZER GÖREVDEN ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alında yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine 4 Kasım'da Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Belediye Başkan Vekili, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı HakanBaşoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ'NE KAYMAKAM ŞENER KAYYUM ATANDI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine 22 Kasım'da Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Belediye Başkan Vekili, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine 29 Kasım'da Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yerine 13 Ocak'da Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

RIZA AKPOLAT BAKANLIK TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine bugün Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Öte yandan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alındı. Akpolat'ın yerine Belediye Meclisinde Ömer Rasim Şişman Belediye Başkan Vekili seçildi.

31 Mart seçimlerinden bu yana 10 belediyeye kayyum atandı
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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