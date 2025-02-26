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3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü İmralı görüşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını duyurdu. Doğan, heyette Ahmet Türk'ün de yer alacağını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşmesini beklediklerini de kaydetti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üçüncü İmralı görüşmesinin ne zaman olacağına dair bilgi veren Doğan, "Dem Parti İmralı heyeti adaya gidiş hazırlıkları yapıyor. Başvuru bugün itibariyle yapıldı ve en kısa sürede bu haftayı tamamlamadan sayın Öcalan ile görebilmeleri için İmralı adasına gitmelerini bekliyoruz" dedi.

Doğan ayrıca Abdullah Öcalan'ın çağrısının görüntülü olması gerektiğini söyledi.

HEYETTE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Doğan, heyette Ahmet Türk'ün de yer alacağını açıkladı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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