28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak ORC araştırma, 28 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 3 PUANA KADAR ÇIKTI

5 bin 460 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette MHP yüzde 8.1, DEM Parti ise yüzde 7.5'lik kesimin desteğini aldı.

İşte ORC'nin anketinde partilerin oy oranları;