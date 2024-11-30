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28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

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ORC araştırma tarafından 28 ilde 5 bin 460 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette MHP yüzde 8.1, DEM Parti ise yüzde 7.5'lik kesimin desteğini aldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak ORC araştırma, 28 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 3 PUANA KADAR ÇIKTI

5 bin 460 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette MHP yüzde 8.1, DEM Parti ise yüzde 7.5'lik kesimin desteğini aldı.

İşte ORC'nin anketinde partilerin oy oranları;

  • CHP: %31,2
  • AK PARTİ: %28,1
  • MHP: %8,1
  • DEM: %7,5
  • YRP: %5,0
  • İYİ: %4,3
  • ZAFER: %4,0
  • BBP: %1,9
  • TİP: %1,5
  • A PARTİ: %1,4
  • DEVA: %1,2
  • YMP: %1,1
  • SP: %1,0
  • DP: %1,0
  • MEMLEKET: %0,8
  • GELECEK: %0,6
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Yeniden Refah Partisi hariç kimseye oy vermem artık

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Haber Yorumlarıumut mergen:

AK TROLLER NERDESINIZ 2 SIRAYA DÜŞMUŞSUNUZ BASKA AKLI BADINDA ÜLKEDE OLSA AKP BARAJ ALTI KALIR DANGALAK COK MEMLEKETTE

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Haber YorumlarıErol Birol :

Akp nin %28 oy alabilir olması çok ilginç.

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Haber YorumlarıTemha Arak:

Bu ülke chp ye birakilmaz,zaten s.....ktim sene gelemezlerde

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Haber Yorumlarıayhan konca:

Artık emekli ve çalışanların ağzına bal sürme zamanı gelmiş

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Haber YorumlarıMGk:

Chp'nin bu kadar oy alması çok saçma

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Haber YorumlarıYilbay Budak:

CHP Türkiye için güvenlik sorunudur Türkiye’nin bekası için kapatılmalıdır DEM,le birlikte…

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Orc sahtekârdır güvenmeyin

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Biz kararsızlar ve hiç birine ı-ıh diyenler buhar mı? oldu..

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Haber YorumlarıHakan:

inanmiyorum AKP28% akp den baska bu ulkeyi yonetemez yeminle yer bitirirler ve ulkeyide israil amerikaya satarlar. allah razi olsun reisten savunmayi guclendirdim bakin google dunyanin ilk 10 nunda turkiye var. AKP ve RTE

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