23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Partili Milletvekilleri Gazilerle Buluştu

23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Partili milletvekilleri gazi ile selamlaştı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan DEM Parti milletvekilleri, Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya geldi.

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleri ile bir araya gelerek sohbet etti.