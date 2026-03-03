Haberler

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldı

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldığını açıkladı. Tarama programlarıyla sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğa işitme testi yapıldığını belirtti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların işitme sağlığını korumak amacıyla yürüttükleri ulusal tarama programlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Memişoğlu, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 58 bin 969 çocuğumuza okullarımızda işitme tarama testi yaptık. 55 bin 166 çocuğumuzu ileri değerlendirme için kulak burun boğaz hekimlerimize sevk ettik ve işitme kaybı tespit edilen evlatlarımızın tedavi süreçlerini başlattık." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında ise 2025'te 854 bin 533 bebeğe tarama yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, "11bin 529 bebeğimizi ise ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ettik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek çocuklarımızın sağlıklı geleceği için çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
