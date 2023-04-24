2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketin anketi! İşte son dönemeçte partilerin oy oranı

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti ile CHP arasındaki farkın 4 puana kadar düştüğü görüldü.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC, 29 ilimizi kapsayan anketin sonuçlarını yayınladı. 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketten çıkan sonuçlar hayli dikkat çekiyor.

İşte ORC'nin anketine göre partilerin oy oranları;

AK Parti: Yüzde 32.8

CHP: Yüzde 28.6

İYİ Parti: Yüzde 15.1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3

MHP: Yüzde 6.3

Memleket Partisi: Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi:Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 1.7