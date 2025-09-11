Haberler

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Güncelleme:
CHP'den seçilen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah'ın oylarıyla sandıktan birinci çıkan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye geçti. İki isme de rozetlerini MKYK öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın Ak Parti'ye katıldığı açıklandı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAYILIYOR

Açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesinde partisine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK'a rozetlerini taktı.

