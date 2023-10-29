19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına evlerinde ziyaret ettiği vatandaşları kutladı ve onlarla yakından ilgilendi. Ziyarette asırlık çınarlara plaket, çiçekler ve hediyeler takdim edildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Cumhuriyet'in 100 yılına şahitlik eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ile birlikte Cumhuriyet'le yaşıt vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bayramları kutladı, onlarla yakından ilgilendi.

Ziyarette, asırlık çınarların ellerini öperek bir süre sohbet eden protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Topaloğlu, ziyarette asırlık çınarlara plaket, çiçekler ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığına işaret eden Topaloğlu, "Allah ülkemize nice 100 yıllar kutlamayı nasip eder inşallah. Cumhuriyet'imizle yaşıt olan sizin gibi büyük çınarları ziyaret etmek, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Siz kıymetli büyüklerimiz, varlığınız ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe ışık tutan değerlerimizsiniz. Size sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.