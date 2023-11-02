19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti.

19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Tugay Komutanı Yardımcısı Albay İsmail İbiş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam İlyas Memiş, 19. Komando Tugay Komutanı Ergün Fidan ve Tugay Komutanı Yardımcısı Albay İsmail İbiş'e teşekkür etti. - BALIKESİR