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15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

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15 Temmuz hain darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür" paylaşımında bulundu.

1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dün tedavi gördüğü hastanede öldü.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE 42 ŞEHİT VERDİLER

Darbe girişiminde 42 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"SOYSUZ YAŞAYAN, YURTSUZ GÖMÜLÜR"

Özel Harekat Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "Soysuz yaşayan, yurtsuz gömülür" ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj

15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özel Harekat Daire Başkanlığı 15 Temmuz Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

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