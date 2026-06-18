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Özgür Özel ve 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

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CHP, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi ve TİP'ten 12 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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