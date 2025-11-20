Trafik cezaları, sanal bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılığa ağır cezalar öngören 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi.

11. YARGI PAKETİ'NİN MECLİS'E SUNUMU ERTELENDİ

Dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 11. Yargı Paketi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV'de yer alan habere göre paketin Meclis'e sunumu ertelendi. 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı.

PAKETİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.