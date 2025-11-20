Haberler

11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi

11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başta trafik cezaları olmak üzere, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar gibi bir dizi ve ihlalde ciddi yaptırımlar öngören 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi.

  • 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi.
  • Paket, trafik cezaları, sanal bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık, trafikte yol kesme, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenlemeler içeriyor.
  • Paketten 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme çıkarıldı.

Trafik cezaları, sanal bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılığa ağır cezalar öngören 11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunumu ertelendi.

11. YARGI PAKETİ'NİN MECLİS'E SUNUMU ERTELENDİ

Dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 11. Yargı Paketi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV'de yer alan habere göre paketin Meclis'e sunumu ertelendi. 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı.

PAKETİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

DEMEKKİ BU YARGI PAKETİ MECLİSTEKİLERİN İŞİNE GELMEMİŞ ...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.