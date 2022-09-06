11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı konusunda görüşme yaptığı iddialarını yalanladı

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Gül'ün geçtiğimiz günlerde CHP'li bir milletvekiliyle adaylığa ilişkin diyalog yaşadığı iddiasına yanıt verilirken, açıklamada "Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır" ifadesine yer verildi.

Abdullah Gül'ün adı son günlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak anılmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi.

"CHP'Lİ VEKİLLE ADAYLIK KONUSUNU GÖRÜŞTÜ" İDDİASINA YANIT

Abdullah Gül'ün, CHP'li bir milletvekiliyle arasında adaylığa ilişkin diyalog yaşandığı iddiası medyada yer almıştı. Gül'den iddialarla ilgili açıklama geldi.

"GÜL'E ATFEDİLEN GÖRÜŞME VE KONUŞMALARIN TAMAMI YALANDIR"

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır."