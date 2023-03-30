100 bin imzaya 5'inci günde ulaşan Sinan Oğan: Başlangıç oyumuz yüzde 7 ile 9

100 bin imza sayısına 5. günde ulaşan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında oy oranına ilişkin konuştu. Oğan, "Bizim başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz." dedi.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk yayınında soruları yanıtladı. 100 bin imza sayısına 5. günde ulaşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Sinan Oğan, oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MHP'YE OY VERİP ERDOĞAN'A OY VERMEYECEĞİ KİTLEDEN ALDIĞIMIZ REAKSİYON VAR"

Oğan, şunları söyledi: "Bizim şu an MHP'ye oy verip, Erdoğan'a oy vermeyeceği kitleden aldığımız anlık reaksiyon var. Partisiz kitleden de aldığımız reaksiyon var. Zafer, Adalet, Ülkem, Türkiye İttifak Partisi'nin oluşturduğu Ata İttifakı'nın adayıyım.

"YÜZDE 16'LARA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunları bir araya getirdiğimizde bizim başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz.

"İNSANLAR YORULDU"

Siyasette her şey mümkündür. Türk siyaseti sürprizlere de şahit olmuştur. Şu an sayın Erdoğan 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. İnsanlar yoruldu, kamplaştırmadan yoruldu. Ancak 20 sene muhalefette sayın Kılıçdaroğlu var.

"20 YILDIR İKTİDARI DEVİREMEYEN YORULMUŞ BİR MUHALEFET VAR"

20 yıldır iktidarı deviremeyen yorulmuş bir muhalefet var. Bunların içerisinde teknolojiye, Türkiye'nin aydınlık yüzüne, Türkiye'nin en genç Cumhurbaşkanı adayına yakın olan benim."